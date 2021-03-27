Каникул в школах в следующем учебном году станет меньше
В следующем учебном году каникул у школьников будет на один день меньше. Минобразования сообщило, как будут учиться дети.
Фото: tambov.mk.ru
Так, пишет vgr.by, осенние каникулы продлятся 8 дней — с 31 октября по 7 ноября 2021 года, зимние — 16 дней (это на один день меньше, чем в нынешнем учебном году) с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, весенние — 8 дней, с 27 марта по 3 апреля 2022 года.
Для учащихся 1-х и 2-х классов в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы — они продлятся 7 дней, с 14 по 20 февраля 2022 года.
18:40 27/03/2021
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