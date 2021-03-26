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В Беларуси нашли «Табакерку», стоящую посреди поля

Не так давно мы рассказывали о невиданном доселе торговом чуде в относительно небольшой деревне Ананчицы, где местные недоумевали по поводу появления у них сигаретного ларька.


«Население до 500 человек, сигареты есть в магазине райпо и на почте. Бабулям вряд ли здесь не хватает папирос», — говорили наши читатели. Но теперь «Табакерку» заметили в еще более неожиданном месте — посреди поля, пишет onliner.by.

 
«У жителей улицы Приозерной в деревне Подлесье 17 лет единственная проблема — грязь вместо дороги. Постоянная читательница пригласила нас лично увидеть это. Приехав в деревню, мы убедились не только в этом, но и нашли в деревне благоустроенный клочок земли», — пишет телеграм-канал «Слуцкая телега» и публикует видео.
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