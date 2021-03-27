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Аттестаты в школах Беларуси вручат 10 июня, а первое ЦТ пройдет уже 16 июня

У выпускников будет время на дополнительные занятия для подготовки к централизованному тестированию.

Фото: БЕЛТА

Даты назвал министр образования Игорь Карпенко на встрече с педагогами Гомельской области.

По словам министра, пишет 1prof.by, в нынешнем году будет повторна практика прошлого года, когда у выпускников школ после получения аттестатов было время на дополнительные занятия для подготовки к ЦТ.

«В этом году дней будет чуть меньше. 10 июня планируем закончить учебный год и вручить аттестаты. 16 июня уже начнется централизованное тестирование», – уточнил министр.

В настоящий момент завершается корректировка цифр приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Планируется, что информация будет известна к 1 апреля.

«Корректировка идет в пользу технологических, технических, химико-биологических, медицинских, IT-специальностей – то есть тех, которые сегодня более востребованы на рынке труда», – пояснил Игорь Карпенко.

По словам министра, сегодня в Беларуси работает новая схема определения содержания образования. Заказчиками кадров определены отраслевые министерства, ведомства, работодатели, которые должны представить системе образования профессиональный стандарт, каким они видят специалиста. На основании этого стандарта министерство разрабатывает образовательный стандарт, учебный план, программы и выступает в роли подрядчика, который готовит кадры с учетом практикоориентированности.

В этом году также будет проведёт анализ по цифрам приема на платное образование с учётом потребности специалистов по тому или иному направлению.

Впервые центральное тестирование, появилось в 2004 году. До этого чтобы поступить в высшие учебные заведения необходимо было успешно сдать внутривузовские экзамены.
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