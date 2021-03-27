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Власти Минска определились с тем, что построят на месте кинотеатра «Дружба»

Проект нового объекта уже готов.

Так выглядело здание кинотеатра незадолго до сноса Фото: tut,by
 
Как рассказали в отделе торговли и услуг районной администрации, на улице Ташкентской — на месте бывшего кинотеатра «Дружба» построят многофункциональный комплекс.
 
Проектом предусмотрено  размещение в нем детского центра, кафе, бильярдной, тренажерного, спортивных, конференц-залов, административных помещений. Также рядом расположится 6-этажный открытый паркинг на 121 машино-место, сообщают «Минск-Новости».
 
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