Власти Минска определились с тем, что построят на месте кинотеатра «Дружба»
Проект нового объекта уже готов.
Так выглядело здание кинотеатра незадолго до сноса Фото: tut,by
Как рассказали в отделе торговли и услуг районной администрации, на улице Ташкентской — на месте бывшего кинотеатра «Дружба» построят многофункциональный комплекс.
Проектом предусмотрено размещение в нем детского центра, кафе, бильярдной, тренажерного, спортивных, конференц-залов, административных помещений. Также рядом расположится 6-этажный открытый паркинг на 121 машино-место, сообщают «Минск-Новости».
17:32 27/03/2021
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