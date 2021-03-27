+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Facebook заблокировала страницу президента Венесуэлы за распространение фейков о коронавирусе

Facebook-страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро заморозили за продвижения средства, которое, как он безосновательно утверждал, может вылечить COVID-19. При этом Всемирная организация здравоохранения сообщает, что пока нет лекарств для лечения COVID-19.


Мадуро привился российским препаратом "Спутник V"
Фото: EPA

Соцсеть Facebook заморозила страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушение политики против распространения дезинформации о COVID-19. Об этом агентству Reuters сообщил представитель соцсети, пишет Гордон.

Как сообщили в Facebook, страницу Мадуро заморозили за продвижения средства, которое, как он безосновательно утверждает, может вылечить COVID-19.

В январе Мадуро на своей странице рассказывал о карвативире – пероральном растворе, полученном из тимьяна. Он описал его как "чудодейственное" лекарство, которое нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. По словам врачей, это утверждение не подтверждается наукой, отмечает Reuters.

Facebook удалил видео, в котором Мадуро продвигал это лекарство, потому что оно нарушает политику против ложных утверждений.

Представитель соцсети в комментарии журналистам заявил, что Facebook следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения COVID-19.

Страница Мадуро будет заморожена на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса в Венесуэле подтвердили 154,9 тыс. случаев болезни, 1543 человека умерли.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]