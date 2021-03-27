



Мадуро привился российским препаратом "Спутник V"

Фото: EPA





Соцсеть Facebook заморозила страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушение политики против распространения дезинформации о COVID-19. Об этом агентству Reuters сообщил представитель соцсети, пишет Гордон.





Как сообщили в Facebook, страницу Мадуро заморозили за продвижения средства, которое, как он безосновательно утверждает, может вылечить COVID-19.





В январе Мадуро на своей странице рассказывал о карвативире – пероральном растворе, полученном из тимьяна. Он описал его как "чудодейственное" лекарство, которое нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. По словам врачей, это утверждение не подтверждается наукой, отмечает Reuters.





Facebook удалил видео, в котором Мадуро продвигал это лекарство, потому что оно нарушает политику против ложных утверждений.





Представитель соцсети в комментарии журналистам заявил, что Facebook следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения COVID-19.





Страница Мадуро будет заморожена на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения.





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.





По данным американского Университета Джонса Хопкинса в Венесуэле подтвердили 154,9 тыс. случаев болезни, 1543 человека умерли.



















