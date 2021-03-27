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По данным МВД, в Новогрудке у мужчины нашли «арсенал оружия». Его сын утверждает, что это экспонаты частного музея

23 марта задержали 59-летнего Сергея Лаврущика. МВД сообщило, что дома у мужчины обнаружили «протестную символику, а также оружейный арсенал. В том числе патроны, пулеметный диск, незарегистрированное охотничье ружье и предмет, похожий на составную часть автомата».



Как рассказывает «Радыё Свабода», все вещи — это экспонаты частного музея, который принадлежит Сергею Лаврущику. Мужчина работает мастером в местном ЖКХ, а в свободное время занимается коллекционированием.

Вечером во вторник новогрудская милиция пришла с осмотром к семи местным жителям. В том числе и к Сергею Лаврущику. У него осмотр продолжался четыре часа и закончился его задержанием.

В МВД рассказали, что у 59-летнего жителя Новогрудка нашли протестную символику, а в пристройке — арсенал оружия. По данному факту, мол, проводится проверка.

Как рассказал сын Сергея Лаврущика, Александр, его отец ранее задерживался за участие в несанкционированных мероприятиях, и милиция пришла к мужчине и остальным жителям Новогрудка, скорее всего, с «профилактическими целями».

Александр рассказывает, что в здании около дома и правда хранились штык-ножи от винтовки Мосина и винтовки Маузера, сабля, ржавые боеприпасы 1940-х годов и диск пулемета Дегтярева.

Однако все это — экспонаты частного музея его отца. Сергей Лаврущик — известный в Новогрудке коллекционер. Год назад про мужчину и его коллекцию, например, писала районная газета. Он собирает вещи, связанные с историей советского времени и ВКЛ.

У прыватным музэі Сяргея Лаўрушчыка

Помимо найденных милицией предметов, в музее также есть патефоны с пластинками, ткацкий станок, старые настенные часы, глиняная и стеклянная посуда, фотографии и монеты. Много вещей в музее, которые раньше принадлежали семье коллекционера: например, одна из старых винтовок досталась ему в подарок от деда.

Что касается протестной символики, то сын коллекционера говорит: да, дома есть и БЧБ-флаги, но он не считает, что это нарушение закона.

Также Сергей поставил в своем дворе крест после смерти Романа Бондаренко — и местные жители приходили туда ставить свечи и лампадки в память о молодом человеке.

Недавно коллекционер еще выкрасил забор в белый и красный цвета, но на это обратила внимание милиция — и забор пришлось перекрасить.
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