Кто такие «цифровые кочевники»?





digital nomads, дословный перевод – «цифровые кочевники». Так называют людей, Сейчас от работы в офисе свободны не только фрилансеры, но и сотрудники на удаленке. Для обозначения нового социального явления в англоязычном мире появился термин, дословный перевод – «». Так называют людей, пишет s13.ru, которые постоянно переезжают, потому что не привязаны к одному месту жительства из-за удаленной работы.









Авторы термина неспроста взяли слово «кочевник», а не «путешественник»: путешественники ездят по миру как туристы и возвращаются в свой дом, а кочевники обустраивают временный дом там, куда приехали.





Получается, вы становитесь цифровым кочевником при соблюдении двух условий. Первое – удаленная работа, когда для заработка денег нужен только ноутбук и выход в интернет. Второе: вы рассматриваете чужую страну не как место для отдыха или окончательного переезда, а как вариант для временного проживания.





Что такое виза цифрового кочевника и как она работает?

На сайте European Travel Information and Authorization System (ETIAS, это одна из программ безопасного въезда в Евросоюз) пишут, в каких случаях людям нужна digital nomad visa, или виза цифрового кочевника.





Если вы работаете не в офисе, а из дома, то, по сути, можете делать это в любой точке мира. Для дела не важно, будете вы садиться за ноутбук в Беларуси или где-то в Европе.





Но люди, которые работают на компанию в родной стране из другой страны, формально попадают в серую зону законодательства. Потому что работать за рубежом по туристической визе нельзя, а с другой стороны, рабочая виза выдается только для работы на местную организацию.





Правовой вакуум для удаленных сотрудников заполняет digital nomad visa – она официально разрешает работать, например, белорусскому фрилансеру на белорусскую контору, но делать это из Евросоюза. Кроме того, она помогает оставаться за границей заметно дольше, чем простая туристическая виза.





Поэтому визы для цифровых кочевников подходят для сотрудников на удаленке, которые хотят какое-то время (например, год) пожить за границей, но при этом не искать новую работу в той стране, куда временно въехали.

Чем digital nomad visa отличается от шенгенской или рабочей визы?





Традиционная рабочая виза позволяет устраиваться на работу в местные компании и подолгу оставаться в стране, но привязывает вас к государству работодателя. А еще рабочую визу сложно получить: чаще всего понадобится контракт с местным юрлицом и (или) пригласительное письмо.





Стандартная туристическая шенгенская виза разрешает иностранцам путешествовать (но не работать!) по странам Шенгенской зоны не более 90 дней в течение шести месяцев с даты въезда без права на трудоустройство в местных компаниях. Получить «шенген» достаточно просто.





Конечно, если вы приехали в страну как турист, но захватили с собой рабочий ноутбук, никто не сможет запретить вам работать. Поэтому если «цифровые кочевники» не собираются оставаться в одной стране больше трех месяцев, то многие предпочитают обычные туристические визы.





Но если вы захотите пожить в стране дольше, чем позволяет простая туристическая виза, а еще собираетесь работать дистанционно и не готовы устраиваться в локальную компанию, то поможет виза цифрового кочевника.





В среднем с digital nomad visa можно жить за рубежом около года, а перед местным законодательством вы получите официальный статус удаленного работника. При этом такую визу относительно легко оформить: как и туристическая, она не требует долгого сбора документов и заключенного с местными трудового договора.

Как получить визу для удаленной работы?





Стандартный набор основных требований для визы цифрового кочевника такой:





- действительный паспорт;

- подтверждение стабильного удаленного дохода.





Важно доказать, что вы на самом деле удаленный работник и можете финансово обеспечивать себя в течение всего времени пребывания за границей. Обычно для этого хватает банковских выписок, квитанции и трудового договора.





Кроме того, путешественники всегда должны проверять, какие дополнительные документы им понадобятся (медстраховка, сертификаты о сделанных прививках, оплата регистрационного сбора и т.д.). Где-то заявки разрешают подавать онлайн, а где-то требуют, чтобы заявители подали заявку через посольство или консульство лично.





ВАЖНО. даже если вы работаете удаленно, получение визы цифрового кочевника зависит от:





- гражданства заявителя;

- визовой истории;

- посчитают ли заявителя угрозой безопасности или здоровью в стране назначения.





В каждой стране, выдающей визы для цифровых кочевников, есть свои правила. Так что если вы всерьез задумаетесь о получении digital nomad visa, то нужно будет связаться с властями или посольством выбранной страны, чтобы уточнить требования к претендентам и процесс подачи заявки.

В каких европейских странах можно получить digital nomad visa?





Как нам удалось узнать, конкретно digital nomad visa выдают в Эстонии. При этом в некоторых других странах есть либо аналогичные визы, либо иные визовые программы, которые подойдут в том числе и для цифровых кочевников.





Если в интересующей вас стране пока нет digital nomad visa, не отчаивайтесь: возможно, подходящая программа появится там в ближайшее время. Дело в том, что государствам выгодно привлекать иностранных кочевников: пока такой человек живет у них, он снимает жилье, покупает вещи и ходит в локальные заведения, то есть вкладывает заработанные в других странах деньги в местную экономику.





Если вы хотите выбрать страну для временного проживания, обратите внимание на Nomad List. Это сайт комьюнити цифровых кочевников, где есть рейтинги городов и много полезной информации.

Digital nomad visa: Эстония





В посольстве Эстонии в Минске CityDog.by ответили, что информацию о digital nomad visa предоставляют на сайте программы электронного резидентства. Изначально в Эстонии была программа электронного резидентства для иностранных онлайн-предпринимателей, а в июне 2020 года тут объявили о выдаче визы цифрового кочевника для фрилансеров.





Подать заявку на digital nomad visa в Эстонии могут люди, которые:





- работают независимо от местоположения;

- выполняют свои рабочие обязанности удаленно, используя телекоммуникационные технологии;

- заключили действующий трудовой договор с компанией, зарегистрированной за пределами Эстонии (или владеют собственной компанией, зарегистрированной за границей);

- работают фрилансерами для клиентов по большей части за пределами Эстонии;

- могут предоставить доказательства того, что их доходы в течение шести месяцев перед подачей заявления выше минимального порога (порог ежемесячного дохода – 3504 евро без налогов).





Благодаря digital nomad visa в стране можно оставаться до года. Подавать заявление на такую визу нужно в ближайшем посольстве или консульстве Эстонии.





Кстати, на сайте посольства Эстонии в Минске есть перечень документов, которые нужно предъявить белорусам для ходатайства о digital nomad visa для удаленной работы.

Другие визовые программы, подходящие для фрилансеров и удаленных работников





Германия

Мы спросили в посольстве Федеративной Республики Германия в Минске, выдают ли у них визы для фрилансеров и удаленных работников. Вот что ответили CityDog.by в визовом отделе:





«Немецким миграционным правом не предусмотрена выдача специальной визы для фрилансеров и удаленных работников. Эти категории работников могут получить рабочую визу, но им также требуется предоставить какие-либо договора, содержащие информацию о доходах, чтобы было понятно, что заявитель располагает достаточными денежными средствами для обеспечения своей жизни.





Визовое ходатайство должно быть одобрено Ведомством по делам иностранцев, которое предъявляет довольно высокие требования».

Хорватия

С 2021 года в Хорватии запустили новую визовую программу специально для цифровых кочевников, которая подходит и для заявителей не из стран Евросоюза. Временное пребывание предоставляется на срок до года, и к приехавшим по этой программе могут присоединиться близкие родственники.





На сайте lonelyplanet.com уточняют, что претенденты на такую визу должны предоставить документы, подтверждающие их удаленную работу, отсутствие судимостей, медстраховку и договор аренды.





Еще одно важное условие – выписка из банка или другое подтверждение регулярного дохода. На счету заявителя должно быть не меньше 3802 евро на 12 месяцев (больше информации ищите тут).

Чехия

На сайте ETIAS сказано, что в Чешской Республике есть специальная бизнес-виза (zivno visa или zivnostenské opravneni), которая подойдет и для цифровых кочевников. Среди требований для получения – разрешение на работу в своей сфере, достаточное количество денег на банковском счете и подтверждение наличия места для проживания в течение как минимум 1 года.





Учтите, что бизнес-визу нужно запросить лично в чешском консульстве или посольстве. Мы задали уточняющие вопросы посольству Чешской Республики в Минске и опубликуем ответ, когда он придет.

Португалия

Фрилансеры и предприниматели, которые хотят пожить в Португалии, могут воспользоваться визой временного резидента. Она позволяет находиться в стране более года и может продлеваться.





Приятный бонус визы временного резидента в том, что ее можно использовать как путь к постоянному проживанию в Португалии (если интересно, вот подробности).

Норвегия

Норвегия не входит в ЕС, но входит в Шенгенскую зону. Тут есть уникальная виза для цифровых кочевников, желающих переехать на знаменитый, но дорогой Шпицберген. Примечательно, что полученная виза действительна на протяжении всей жизни путешественника.





Кроме того, в Норвегии предлагают визу для независимых подрядчиков (Independent Contractor visa), которая предназначена для самозанятых людей, работающих над проектами для норвежского бизнеса.

А что в других странах?

Аналоги digital nomad visa предлагают не только в Европе, но и за ее пределами. Вот список стран, где тоже действуют особые визы для удаленных сотрудников:





- Коста-Рика;

- Грузия;

- Дубай;

- Каймановы острова;

- Бермудские острова;

- Барбадос;

- Антигуа и Барбуда;

- Мексика;

- Австралия;

- Таиланд.