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Коронавирус в Беларуси: за сутки свыше 1200 новых случаев заражения

Беларусь на пороге третьей волны, но в Минздраве подчеркивает, что ее интенсивность будет не выше осенней.


Более тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Беларуси за минувшие сутки, сообщили в Минздраве республики, пишет Sputnik.

"За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 213 пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, с начала пандемии в стране выявлено 317 631 случай заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и выписаны из больниц 1 212 пациентов, у которых ранее был обнаружен "ковид". Всего же за все время излечились 308 216 белорусов.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 211 (плюс 9 за сутки) пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве.

Третья волна

По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, количество заболевших коронавирусом в Беларуси начнет расти с конца марта. Глава Минздрава объяснил это сезонностью вирусных заболеваний и обычным течением эпидемиологического процесса. Эти два фактора могут наслоиться друг на друга, что даст негативный результат.

По словам главы Минздрава, сейчас в больницах Беларуси свободно более четырех тысяч койко-мест, их при необходимости задействуют для госпитализации больных COVID-19.

Вакцинация от коронавируса


25 марта на "Белмедпрепаратах" начался промышленный выпуск вакцины от коронавируса "Спутник V" по российским технологиям. В планах - ежемесячно производить до 500 тысяч доз.

К концу августа планируется получение первых образцов белорусской вакцины от коронавируса, а к концу года – выпуск первых опытно-промышленных партий отечественного препарата.

Вакцинация от коронавируса в Беларуси началась с медработников. Затем прививаются работники из "групп риска": учителя, соцработники и другие. Старт массовой вакцинации от коронавируса для всех граждан Беларуси обещали начать в апреле.

На данный момент в Беларуси доступны три препарата: российские – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также китайский "Синофарм".
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