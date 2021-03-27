Доминикана изменила правила въезда для туристов





Доминикана изменила правила въезда/ Фото: dominicantoday.com





С 1 апреля въезд будет разрешен лишь тем, кто заполнит электронную анкету и получит QR-код. По словам министра туризма Доминиканы Давида Кольядо, пишут Подробности, это позволит ускорить процесс въезда в страну.





"С момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года нам удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее на основании отзывов пассажиров. Мы провели более 500 тестов и обновлений, чтобы гарантировать бесперебойную работу платформы с 1 апреля, когда ее использование станет обязательным для всех", - отметил Кольядо.





Форма анкеты доступна по ссылке на русском, английском, испанском, французском, итальянском, португальском и немецком языках.





Туристам необходимо будет предоставить номер паспорта, адрес проживания и места назначения в Доминиканской Республике, а также данные для таможенной службы и декларацию о состоянии здоровья.





Ранее сообщалось, что Кабмин ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.