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Доминикана изменила правила въезда для туристов

Доминиканская Республика изменила правила въезда для туристов. До 31 марта в страну можно будет въехать по бумажной анкете, однако с апреля от бумажного носителя откажутся, сообщает Dominican Today.


Доминикана изменила правила въезда/ Фото: dominicantoday.com

С 1 апреля въезд будет разрешен лишь тем, кто заполнит электронную анкету и получит QR-код. По словам министра туризма Доминиканы Давида Кольядо, пишут Подробности, это позволит ускорить процесс въезда в страну.

"С момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года нам удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее на основании отзывов пассажиров. Мы провели более 500 тестов и обновлений, чтобы гарантировать бесперебойную работу платформы с 1 апреля, когда ее использование станет обязательным для всех", - отметил Кольядо.

Форма анкеты доступна по ссылке на русском, английском, испанском, французском, итальянском, португальском и немецком языках.

Туристам необходимо будет предоставить номер паспорта, адрес проживания и места назначения в Доминиканской Республике, а также данные для таможенной службы и декларацию о состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что Кабмин ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.
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