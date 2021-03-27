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Задержанным в Слуцке на День Воли дали по 30 суток

В Слуцке в четверг, 25 марта 2021 года, задержали случчан Андрея Крота и Владимира Кульбицкого.


Соответствующую информацию распространили правозащитники. На следующий день, 26 марта 2021 года, случчанам присудили каждому по 30 суток ареста. 
Информацию о приговоре одному из этих задержанных подтвердила его жена. 

Суды, как стало известно, пишет newsbel.by, проходили в здании РОВД. Вёл их судья Александр Шутко. Слушателей и родных не пустили. 

Официального комментария по данному факту пока нет. По какой статье случчане осуждены, также неизвестно.
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