Задержанным в Слуцке на День Воли дали по 30 суток
В Слуцке в четверг, 25 марта 2021 года, задержали случчан Андрея Крота и Владимира Кульбицкого.
Соответствующую информацию распространили правозащитники. На следующий день, 26 марта 2021 года, случчанам присудили каждому по 30 суток ареста.
Информацию о приговоре одному из этих задержанных подтвердила его жена.
Суды, как стало известно, пишет newsbel.by, проходили в здании РОВД. Вёл их судья Александр Шутко. Слушателей и родных не пустили.
Официального комментария по данному факту пока нет. По какой статье случчане осуждены, также неизвестно.
12:52 27/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение