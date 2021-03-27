Задержанным в Слуцке на День Воли дали по 30 суток





Соответствующую информацию распространили правозащитники. На следующий день, 26 марта 2021 года, случчанам присудили каждому по 30 суток ареста.

Информацию о приговоре одному из этих задержанных подтвердила его жена.





Суды, как стало известно, пишет newsbel.by, проходили в здании РОВД. Вёл их судья Александр Шутко. Слушателей и родных не пустили.





Официального комментария по данному факту пока нет. По какой статье случчане осуждены, также неизвестно.



































