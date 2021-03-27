Брать ли интервью у садистов? Дискуссия продолжается





— Отвечаю. Мы всегда платим маньякам и уже привыкли это делать, — рассуждает Александр Невзоров, пишет Салідарнасць. — Мы платим подоходный налог, Налог на имущество, Транспортный налог, НДС и так далее. Так что тут ничего нового и чрезвычайного нет. Мы платим им, в том числе «за грязные рассказы».





Трансляции из Думы или СФ, ведь тоже, охотно оплачиваются нами. Давать ли им слово? Они давно взяли слово сами. И возвели его в статус закона.





По сравнению с теми, кто грабит и насилует регионы Украины, бомбит Сирию, избивает людей на улицах Питера и Москвы — Мохов просто ангелочек.