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Брать ли интервью у садистов? Дискуссия продолжается

Российский публицист отвечает на вопрос, морально ли платить деньги, чтобы маньяк дал интервью. Речь идет о слухах о том, что ради эксклюзивного интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым представители Ксении Собчак оплатили ему жилье.


— Отвечаю. Мы всегда платим маньякам и уже привыкли это делать, — рассуждает Александр Невзоров, пишет Салідарнасць. — Мы платим подоходный налог, Налог на имущество, Транспортный налог, НДС и так далее. Так что тут ничего нового и чрезвычайного нет. Мы платим им, в том числе «за грязные рассказы».

Трансляции из Думы или СФ, ведь тоже, охотно оплачиваются нами. Давать ли им слово? Они давно взяли слово сами. И возвели его в статус закона.

По сравнению с теми, кто грабит и насилует регионы Украины, бомбит Сирию, избивает людей на улицах Питера и Москвы — Мохов просто ангелочек.
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