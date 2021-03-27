Выжить в театре абсурда: «Мы изгои в нашей стране»

В международный день театра 27 марта Минкультуры, наверняка, поздравит всех причастных в умеренно пафосных формулировках и пошуршит цифрами. Белорусам напомнят, что «на конец 2020 года в стране работали 28 профессиональных театров», которые за год представили 1065 спектаклей, а их, в свою очередь, посетили 692,7 тысяч зрителей, к слову упомянут топ-5 самых посещаемых театров и несколько самых популярных театральных фестивалей и конкурсов.





Только все это будет лишь частью правды. Вряд ли кто-либо из чиновников от культуры, а тем более назначенный на должность министра меньше полугода назад «человек со стороны» Анатолий Маркевич, рискнет признать, какие потери нанесли события прошлого года белорусским театрам.





И речь не только о Купаловском, который в свой 100-летний юбилей был фактически уничтожен (но по версии правителя Беларуси, конечно же, спасен от участи нужника и превращен из сами знаете чего в конфетку, чтобы культура «служила народу» и «была олицетворением нашего государства»). Предлагаем вспомнить, как «выступил» на разных сценах кризисный 2020 год.





31 марта прошлого года в Витебске ушел из жизни заслуженный артист республики, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. По официальным данным, он стал первым в Беларуси пациентом, умершим от коронавируса. Но поскольку на тот момент в стране с подачи Лукашенко covid-19 все еще считался «психозом», вместо слов соболезнования прозвучали упреки «что ты ходишь по этой улице».









Виктор Дашкевич прослужил в Коласовском театре больше 30 лет





Международный театральный форум «М.аrt. Контакт» в Могилеве из-за угрозы коронавируса отменили уже в марте, а летом, предсказуемо, был перенесен на сентябрь 2021 года еще один знаменитый белорусский театральный фестиваль – «Белая Вежа» в Бресте. Большой театр был вынужден отказаться от своих традиционных проектов «Балетное лето» и «Вечера в замке Радзивиллов», которые несколько лет подряд проходили в Несвиже.





Разумеется, из-за закрытых границ отменились все международные театральные проекты и зарубежные гастроли. А когда стало окончательно понятно, что коронавирус – не пустая угроза, большинство театров досрочно закрыли сезон и перешли на онлайн-формат общения со зрителем.





При этом официально отменить «план по наполняемости зала», государственным театрам Минкультуры не дало, лишь «приостановило проведение культурно-зрелищных мероприятий» в апреле. Первым на карантин ушел Могилевский драмтеатр, а Купаловский в вынужденном простое – помните? – начал шить маски в помощь столичным медикам.









Могилевская драма первой объявила о досрочном закрытии сезона. Фото mdrama.by





…А потом наступил август, первая волна протестов против фальсификации выборов и первый ненормально агрессивный ответ властей, после которого жизнь белорусов разделилась на «до» и «после» 9 августа.





Люди культуры одними из первых выступили с публичным осуждением насилия: свои обращения записали купаловцы и актеры Могилевского драмтеатра, коллектив Республиканского театра белорусской драматургии, их поддержали коллеги из Большого театра, Брестской и Гродненской областной драмы и другие.





Собственно, первым выступившим и пришлось держать наиболее мощный удар. Напомним, в знак протеста против давления на театр и увольнения его директора Павла Латушко 18 августа из Купаловского ушла почти вся труппа, а через два дня телеканал СТВ показал «разоблачительный» сюжет о театре как пристанище асоциальных личностей.





Под улюлюканье о том, что «незаменимых нет», в поисках той самой замены театр на полгода ушел в простой и показал «обновленную версию «Паўлінкі» лишь после одобрения Лукашенко.





А большая часть уволившихся актеров объединилась в независимую труппу «Купалаўцы», и уже в октябре показала премьеру спектакля «Тутэйшыя» на YouTube. (На сегодня у него уже больше 300 тысяч просмотров, а у канала купаловцев – больше 140 тысяч подписчиков).









Скриншот онлайн-премьеры «Тутэйшых»





Некоторые актеры подрабатывают в сферах, далеких от искусства, а некоторые вовсе покинули Беларусь – например, Иван Трус служит сейчас в Александринском театре Санкт-Петербурга.









Иван Трус на сцене Александринского. Фото alexandrinsky.ru





Когда в сентябре в Гродно задержали на митинге актеров Сергея Куриленко и Валентину Харитонову, их коллеги из драмтеатра, узнав о случившемся, в знак солидарности остановили спектакль. Последовал скандал – и директор (на секундочку, полковник запаса), и уже назначенный губернатором Гродненщины Владимир Караник заявили актерам, что театр должен быть вне политики.





Припомнили актерам и обращение против насилия, и поднятый в августе над зданием театра бело-красно-белый флаг, а потом начали увольнять «наиболее несогласных» – сначала по одному, а после присоединения к национальной забастовке – пачкой, всего почти 20 человек вплоть до главного режиссера Геннадия Мушперта.





Десять уволенных актеров переехали в Литву для участия в международных проектах, остальные продолжили играть на площадке «Центра городской жизни». Но прокуратура бдит и тут – недавно актерам запретили показывать постановку «Кадиш», пригрозив административным делом за несанкционированное массовое мероприятие, и уголовным – по ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды). Парадокс в том, что «Кадиш» посвящен Холокосту и подвигу Януша Корчака…









Актер Игорь Уланов стал одним из первых уволенных в Гродненском драмтеатре. Фото drama.grodno.by





Из Большого театра за активную гражданскую позицию были уволены концертмейстер и несколько музыкантов оркестра, дирижер Андрей Галанов и солист Илья Сильчуков. Напомним, известный баритон еще в августе прошлого года отказался от звания трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи.





Сегодня практически все они живут и работают за пределами Беларуси. Оперная певица Маргарита Левчук, вынужденная после гастролей остаться в Литве из-за угрозы преследования, стала голосом протестов, а сатирический дуэт «Красная зелень» – ответом госпропаганде.





«Потеряв работу в любимом театре, где провел лучшие 15 лет своей жизни, спел первого Онегина в 2005-м и последнего Жермона в 2020-м,разлучившись с лучшим в мире зрителем Большого театра Беларуси, я снял 2 клипа, которые посмотрело больше 400 тысяч человек, – написал после увольнения Илья Сильчуков. – Потеряв заработок, я приобрел новых друзей через фонды солидарности, которые из других городов и стран присылали пакеты продуктов моим детям ,помогали прожить финансово эти месяцы моей жизни, давали мне уроки итальянского онлайн, помогали с визами и перелетами в условиях мирового карантина».









«Лучшее впереди!» – заверил поклонников бывший солист Большого театра Илья Сильчуков





12 человек, присоединившихся к национальной забастовке, в итоге вынуждены были уволиться из Нового драматического театра.





«Мы – с народом. Мы хотели диалога, но поведение, хамство и угрозы руководства скорее всего приведут к тому, что нас сегодня не станет...» – так подписал, вероятно, последний совместный снимок труппы актер Андрей Бибиков.





Бывшее руководство даже подало на своих сотрудников в суд, чтобы признать забастовку незаконной и взыскать с них убытки. Актеры ушли из театра, но не из профессии – 31 марта и 1 апреля они обещают показать премьеру «Остаться нельзя уехать» как раз о том самом, что сейчас волнует многих белорусов: жить без работы на родине или отправиться на заработки за границу?









После репетиции в Новом драматическом





Досталось по полной программе и Современному художественному театру, который каким-то чудом продолжал играть в прошлом году знаменитую пьесу Шварца «Убить дракона». С августа 2020 по январь 2021 года негосударственный театр, поддержавший коллег по цеху, вынужден был сменить три площадки, откуда власти его целенаправленно «выдавливали». В январе на площадку ОК16 представители МЧС с очередным запретом пришли за 30 минут до спектакля!





«Мы изгои в нашей стране. Вынуждены остановить работу нашего театра СХТ Минск», – объявил тогда учредитель и худрук театра Владимир Ушаков. Впрочем, посмотреть «Дракона» даже сейчас таки можно – благодаря инициативе #By_Culture в сети появилась запись спектакля, а средства от благодарных зрителей направляются на новую постановку СХТ «Бывший сын» по роману Саши Филипенко.









Сцена из спектакля СХТ «Дракон»





Этот список можно продолжать, как ежедневную сводку с фронта «от Советского информбюро». Вот из Могилевского областного драмтеатра уволили обладателя Национальной театральной премии, директора Андрея Новикова, а вот из Гомельского ДК «попросили» частный Team Theatre – за публикации в соцсетях, якобы противоречащие «официальной идеологии».





Вот внезапно оказалась не нужна Академии искусств руководитель дипломников, народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, другие преподаватели и студенты – кто-то ушел по собственной инициативе, кого-то убедили по соглашению сторон…





От этого страдают актеры. Страдаем мы, зрители. Чиновники, приставленные культурой заведовать – вряд ли. Для них культура – это, извините за цитату, «краеугольный камень, на которых выстроено здание белорусской государственности».





Где актеров не хватает, проведут очередной кастинг молодых дарований, где зрителей – привезут активистов из провластных организаций. А то и, глядишь, Национальную театральную премию проведут – как раз удачно в прошлом году конкурсные показы перенесли на первое полугодие 2021-го.





Но гордость и радость зритель испытывает вовсе не за «патриотические» постановки «идеологически правильных» режиссеров и актеров, не за придворный кордебалет правителя, а за тех, кто любит искусство театра, любит Беларусь – и нас, зрителей.





Их и смотрят – не живьем, так в сети, не на большой сцене, так на маленьких площадках или просто на улице. Их и любят и поддерживают – где словом, где жильем, где рублем, где работой, где просто всем сердцем.