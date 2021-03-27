«Купаловцы» покажут спектакль о нацизме. Посмотреть его может любой





«День театра — день символический, особенно в этом году. Мы театр без сцены, театр в изгнании. Самое сильное, что мы можем сделать в такой день, — это заговорить на языке, который нам наиболее понятен — на языке театра. Когда, если не сегодня», — пишут «Купаловцы», пишет TUT.BY





Премьера состоится на YouTube-канале «Купаловцы». Три части спектакля покажут 27 марта, 28 марта и 29 марта, каждый вечер — в 21:00. Все части будут доступны для просмотра до 31 марта.





В 1930-е годы Бертольт Брехт был лишен немецкого гражданства и вынужден эмигрировать.





Его пьесу «Страх и отчаяние Третьего Рейха» «Купаловцы» описывают так: «Это подробное описание механизмов установленной системы Брехт написал на основе свидетельств очевидцев и газетных заметок. Переполненные тюрьмы, процветающая пропаганда, люди, не имеющие права на собственное мнение, повсеместная нищета и всеобщий липкий страх. Но чем страшнее ложь, тем меньше ее плоды. Тем скорее она себя сожрет».



