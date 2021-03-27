В Дзержинском районе спасали провалившихся под лед лошадей

Инцидент произошел поздно вечером в субботу 26 марта. Около одиннадцати часов вечера спасателя сообщили о том, что под лед на водоеме возле деревни Наквасы провалились две лошади.