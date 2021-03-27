В Дзержинском районе спасали провалившихся под лед лошадей
Инцидент произошел поздно вечером в субботу 26 марта. Около одиннадцати часов вечера спасателя сообщили о том, что под лед на водоеме возле деревни Наквасы провалились две лошади.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что лошади находятся в 5 метрах от берега, пишет interfax.by. Сотрудникам МЧС пришлось прорезать лед бензопилой.
В начале первого ночи лошади были доставлены на берег.
11:45 27/03/2021
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