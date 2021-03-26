У журналистки Hrodna.life Ирины Новик — обыск

Ирина Новик (слева). Фото: Александр Пасечник





Про обыск коллегам успела сообщить сама журналистка, пишет hrodna.life. По состоянию на 00.00 27 марта обыск все еще происходил.





Обыск шел четыре часа и закончился около 00.30. Следователь и два оперативных сотрудника изъяли ноутбук и телефон. Ирина на свободе, она дала подписку о неразглашении.





Другие сотрудники Hrodna.life на свободе, к ним силовики не приходили.





Что за дело?





На Павла Можейко, руководителя площадки «Центр городской жизни», художника Алеся Пушкина и «иных лиц» 26 марта завели уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК за действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма.





Причина — демонстрация 19 марта на выставке картин портрета Евгения Жихаря с автоматом на плече, сообщила прокуратура.





Павел Можейко вечером 26 марта поехал в Следственный комитет давать показания. На 23.40 об окончании и итогам допроса нет информации. Художник Алесь Пушкин находился на выставке в Киеве. Он вылетел из Киева вечерним рейсом. После 21.00 он прошел пограничный контроль в минском аэропорту и перестал выходить на связь, пишет Свабода. Позже Белсат стало известно, что он на свободе и возвращается домой в деревню Бобр Крупского района. Он будет находится в изоляции по месту прописки 10 дней.