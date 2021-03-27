Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе «Разговор у президента» на «Беларусь 1» заявил, пишет kp.by, что, по прогнозам, в Беларуси с конца марта заболеваемость коронавирусом возрастет.





- Мы прогнозировали, и предложения пока остаются, что с конца марта в стране будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Это связано с тем, что эпидемиологические процессы и сезонные вирусные заболевания могут наслоиться на новую волну. Но важно отметить то, что осень мы привили уже 40% населения. Очень надеемся, что этот период пройдет легко, - прокомментировал Пиневич.





Он добавил, что специалисты и дальше продолжают следить за ситуацией не только в Беларуси, но и за рубежом.





- Мы видим, что в Польше и Чехии регистрируются довольно высокие темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Там это связывают по большей части с «британским» штаммом COVID-19. В Беларуси он тоже был выявлен, но пока мы не наблюдаем тяжести протекания болезни при его выявлении в организме, - рассказал глава Минздрава.





По словам Пиневича, в больницах сейчас свободно около 4-4,5 тысяч коек, которые при необходимости будут задействованы для минимизации роста коронавирусной инфекции среди населения.







