



В телеграм-канале «Утечки информации» представлен скриншот продаваемой базы. На нём видно, пишет Трибуна, что в базе есть электронная почта пользователей, у некоторых (не у всех) из них видны ФИО, адрес и номер телефона.









Возможно, эти данные могли быть получены после взлома аккаунта сотрудника Petitions.by.





Разработчики сайта сообщали, что после взлома аккаунта одного из модераторов могли утечь условно публичные данные подписи, которую пользователь оставляет под обращением и которыми обладает любой чиновник, рассматривающий обращение: ФИО, адрес, адрес e-mail. Никакие другие данные Petitions.by не запрашивает и не обрабатывает.





Разработчики Petitions.by пояснили dev.by, что номера телефона пользователи сайта оставляют по желанию — для связи модератора в случае необходимости, например, когда нужно обсудить содержание петиции. При этом номер никак не проверяется.