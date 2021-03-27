Опальный художник Алесь Пушкин вернулся в Беларусь и на свободе





Художник Алесь Пушкин, на которого завели уголовное дело, на свободе. Информация об этом накануне поздно вечером появилась на его странице в Facebook.





— Алесь Пушкин на свободе. Его не задерживали (пока), хоть и завели уголовное дело. Он возвращается из аэропорта в родной Бобр, пишет Салідарнасць. Яму предписано находится на карантине 10 дней по месту прописки, — сообщили в соцсетях.





Художник прилетел из Киева вечерним рейсом, где принимал участие в выставке белорусских художников «Кожны дзень. Мастацтва, салідарнасьць, супраціў». После 21 часа он прошел пограничный контроль в национальном аэропорту Минск и после перестал выходить на связь.





Напомним, накануне прокуратура провела проверку выставки Алеся Пушкина в «Центре городской жизни» в Гродно. Проверка была связана с портретом участника белорусского национально-освободительного послевоенного сопротивления Евгения Жихаря, изображенного с автоматом.





В результате 26 марта на руководителя гродненского «Центра городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина завели уголовное дело за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса.





Известный белорусский журналист и руководитель «Центра городской жизни» Павел Можейко в пятницу был вызвал на допрос в Гродненскую прокуратуру, откуда не вернулся. Он задержан на трое суток.





Как сообщает Радыё Свабода, Алесь Пушкин перед вылетом из Киева знал, что против него заведено уголовное дело, однако он не рассматривал вариант остаться в Украине.