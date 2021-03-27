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Экс-глава CDC: коронавирус сбежал из лаборатории в Ухани

Мнение Роберта Редфилда совпадает с позицией иных высокопоставленных представителей администрации Трампа.

Роберт Редфилд

Роберт Редфилд, возглавлявший Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в президентство Дональда Трампа, высказал мнение, что коронавирус, пишетГолос Америки, ставший причиной пандемии COVID-19, вероятно «сбежал» из лаборатории в Ухани. Эту теорию, которая усугубила трения между Китаем и странами Запада, отвергают многие эпидемиологи.

Редфилд сообщил о своем предположении в интервью телеканалу CNN: «Случается, что респираторные патогены, с которыми работали в лаборатории, инфицируют сотрудника лаборатории».

Редфилд добавил, что считает маловероятным, что причиной болезни стали летучие мыши – как считают многие эксперты – «поскольку это один из наиболее легко передающихся от человека к человеку вирусов». Он добавил, что не утверждает, что вирус был сознательно «выпущен» из лаборатории. Мнение Редфилда совпадает с позицией иных высокопоставленных представителей администрации Трампа.

Эпидемиолог Энтони Фаучи, работавший в администрации Трампа и ныне в администрации Байдена, которого попросили прокомментировать заявление Редфилда, заявил, что большинство специалистов не согласны с этой теорией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит доклад о происхождении коронавируса. В феврале представитель ВОЗ заявил, что летучие мыши остаются возможным источником и исключил возможность утечки из лаборатории.
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