



В дежурную часть ГАИ вечером позвонил местный житель и сообщил, что в кювете на ул. Городской стоит автомобиль. Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, пишет newsbel.by, обнаружили в машине спящего водителя. Он, по визуальным признакам, был пьян, что позже подтвердило медосвидетельствование — 2,46 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.





41-летний брестчанин, выпив дома весь алкоголь, решил съездить за добавкой. Но не справился с управлением своего ТС и автомобиль занесло на обочину.



