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Под действие документа попадают все жилые дома в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, пишет 1prof.by, которые были построены до 8 мая 2003 года – даты вступления в силу Закона от 22 июля 2002 года № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».





Купить или продать ветхое жилье теперь станет проще





Необходимость усовершенствовать методы работы с пустующими домами в Беларуси возникла давно. По информации Государственного комитета по имуществу, сейчас в стране около 7 тысяч заброшенных строений, большинство из них находятся в Гомельской области (почти 2 тысячи). Однако существующие законы до сих пор значительно усложняли процедуру отчуждения.





– Новый указ позволит местным исполкомам продавать пустующие дома на аукционах без удостоверяющих документов собственника, а также сносить строения без разработки проектной документации, – пояснил заместитель председателя Госкомимущества Николай Бобер. – Что касается покупки, то сделка будет заключаться на основании договора купли-продажи между продавцом и покупателем в местном органе власти. Обязанность регистрации дома будет лежать на покупателе, так что для продавца процедура максимально упрощается.





С каждым годом пустующих и ветхих домов в Беларуси становится все меньше. По данным Госкомимущества, их чаще сносят, а не продают, так как белорусские покупатели в основном интересуются участками без дома. Пустующие дома привлекают внимание только в том случае, если они находятся в более-менее нормальном состоянии.





Выбрать дом и купить его за 1 базовую





К 1 января 2023 года все пустующие дома Беларуси внесут в единый реестр. Доступ к базе будет открытым и бесплатным. Каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного дома, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние, узнать о возрасте.





– Согласно новому указу заброшенные дома будут выставляться на продажу по рыночной цене с возможностью поэтапного снижения стоимости до 1 базовой величины (сегодня 29 рублей). Кроме того, облисполкомы получили право определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за 1 базовую величину. Покупателю такого дома, записавшего заявление, может предоставляться рассрочка оплаты на срок до 3 лет без индексации платежей, – рассказали в Госкомимуществе.





В каком случае дом признается пустующим либо ветхим?





Пустующим признается строение, в котором в течение последних 3 лет никто не проживает либо не предоставляет уведомление о намерении использовать его для жилья.





К ветхому жилью относят дома в аварийном состоянии или грозящие обвалом, за исключением случаев ЧС природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма.





Чтобы местная власть смогла получить в собственность и продать подобные постройки, необходимо судебное подтверждение их статуса «бесхозяйственных». Но сначала исполкомы должны установить, что люди, владеющие или пользовавшиеся жилищем, в течение последнего года в нем их не проживали, а также не предпринимали каких-либо мер по восстановлению либо сносу дома.





Осмотром жилых строений будут заниматься специальные комиссии не реже двух раз в год.















