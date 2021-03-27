В Минске снова разрешат сдавать на права для управления мотоциклом. Когда это произойдет?
Речь о приеме экзаменов на подкатегорию «А1» и категорию «А».
Фото: pikabu.ru
ГАИ ГУВД Мингорисполкома объявило о возобновлении приема экзаменов на мотоцикл с 31 марта, пишет blizko.by. Сдать на права можно по средам в 15:00 и по субботам в 11:00 и 15:00 на улице Семашко, 17.
После сдачи экзаменов можно получить права по подкатегории «А1» и категории «А». Первая из них позволяет управлять мотоциклом с рабочим объемом двигателя не выше 125 кубических сантиметров и мощностью не больше 11 киловатт.
Подкатегорию «А1» можно получить с 16 лет.
08:25 27/03/2021
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