71-летняя минская врач получила огромный штраф за бело-красную одежду





В телеграм-канале «Весна наблюдает» сообщается, что в протоколе написали, что женщина была одета в бело-красно-белое, на рукаве у Светланы висели белые и красные ленты.





На суде Яцкова сказала, пишет newsbel.by, что в тот день возвращалась с работы, на ней не было бело-красно-белых лент. Женщина призналась, что из-за повышенного давления в РУВД ей стало плохо. Милиционеры, по ее словам, решали: отправить домой, чтобы «она здесь не умерла» или вызвать ли ей скорую. В час ночи с повесткой явиться в суд в итоге Яцкова покинула РУВД.





26 марта 2021 года состоялся суд, по итогам которого судья оштрафовала женщину на 130 базовых величин (3770 бел. рублей).











