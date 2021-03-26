Исчезающий вид: как лошади Пржевальского живут в Чернобыльской зоне
Около 20 лет назад на границу Беларуси и Украины привезли 36 диких лошадей, а сейчас их популяция значительно увеличилась. Смотрите на видео, как обитает этот вымирающий вид в зоне отчуждения.
Лошадь Пржевальского – подвид, который обитал в Азии. В дикой природе ее замечали в последний раз в 1968 году в Джунгарском Гоби.
В Беларуси эти животные появились в 2007 году, пишет sputnik.by. Они пришли из украинской зоны отчуждения ЧАЭС на территорию Полесского радиационно-экологического заповедника.
Сейчас лошади Пржевальского живут в выселенных деревнях, а также в пойме Припяти и ее притоков, укрываются в заброшенных строениях – коровниках и свинокомплексах.
Смотрите на видео, как обитает в белорусской зоне отчуждения этот исчезающий и редкий вид лошадей.
21:58 26/03/2021
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