В Петербурге объявил голодовку белорус, которого арестовали на девять суток
Суд в Санкт-Петербурге арестовал на девять суток активиста местного белорусского землячества Владимира Драгуна. Приговор был вынесен за акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, хотя Драгун в ней не участвовал.
Владимир Драгун / t.me/spb_belarus
В знак протеста белорусский активист объявил голодовку, ишет телеграм-канал "Белорусы Санкт-Петербурга".
21:27 26/03/2021
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