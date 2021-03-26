В Петербурге объявил голодовку белорус, которого арестовали на девять суток

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на девять суток активиста местного белорусского землячества Владимира Драгуна. Приговор был вынесен за акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, хотя Драгун в ней не участвовал.