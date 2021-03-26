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Минская ГАИ лишила прав водителей, которые 25 марта «необоснованно» подавали звуковые сигналы

Плюс штрафует до 10 базовых.


Как сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы 25 марта, пишет Салідарнасць, лишили права управления транспортными средствами.

По информации ГАИ, в отношении ряда водителей за аналогичное правонарушение начаты административные процессы с целью привлечения к административной ответственности.

Столичная госавтоинспекция напомнила, что согласно обновленному КоАП водителей, которые нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до одного года или без лишения.
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