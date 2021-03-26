



Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Мингорсуда.





Так, пишет belnaviny.by, производителя работ ремонтно-строительного филиала Московского района ОАО «Минскремстрой» признали виновным и приговорили к 2-м годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Кроме того, он на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.





Напомним, что трагедия произошла вечером 28 мая на территории строительного объекта по проспекту Любимова в белорусской столице. Во время работы с крыши 9-этажного жилого дома упал кровельщик. От полученных травм мужчина скончался на месте.







