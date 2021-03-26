Прораб получил 2 года «домашней химии» из-за смертельного травмирования рабочего
Стало известно, что суд Московского района Минска вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Мингорсуда.
Так, пишет belnaviny.by, производителя работ ремонтно-строительного филиала Московского района ОАО «Минскремстрой» признали виновным и приговорили к 2-м годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Кроме того, он на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Напомним, что трагедия произошла вечером 28 мая на территории строительного объекта по проспекту Любимова в белорусской столице. Во время работы с крыши 9-этажного жилого дома упал кровельщик. От полученных травм мужчина скончался на месте.
20:39 26/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение