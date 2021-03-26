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Прошли обыски у полоцких студентов

26 марта у студентов Полоцкого государственного университета прошли обыски в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба Объединения белорусских студентов. По какой статье заведено дело и в связи с чем, неизвестно.



Алеся Бука / Белсат

Обыски прошли в общежитии студентки Алеси Буки и у родителей студента Александра Лоня, передает Еврорадио.

11 марта Бука участвовала во флешмобе, во время которого студенты брили себе головы в знак солидарности с политзаключенными.

При обыске у нее изъяли технику. Сама девушка не выходит на связь. 

Недавно студентов ПГУ вызвали в прокуратуру за участие во флешмобе солидарности.
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