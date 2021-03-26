Прошли обыски у полоцких студентов









Алеся Бука / Белсат





Обыски прошли в общежитии студентки Алеси Буки и у родителей студента Александра Лоня, передает Еврорадио.





11 марта Бука участвовала во флешмобе, во время которого студенты брили себе головы в знак солидарности с политзаключенными.





При обыске у нее изъяли технику. Сама девушка не выходит на связь.





Недавно студентов ПГУ вызвали в прокуратуру за участие во флешмобе солидарности.