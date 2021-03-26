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В центре Минска пытались арестовать российского пропагандиста Предыбайло. Посмотрите, как разворачивались события дальше

Белсат опубликовал видео, на котором в центре Минска задерживают пропагандиста Константина Предыбайло. Однако спустя несколько секунд его отводит в сторону какой-то человек в серой шапке.


Сам Предыбайло не пишет у себя в телеграм-канале про этот момент.

«Не сигналят. Не гуляют. Ничего не происходит», — описывает он ситуацию в Минске.

После неожиданного задержания и еще более неожиданного освобождения Предыбайло уходит от милицейского буса вместе с человеком в серой шапке.
Источник: Сильные Новости
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