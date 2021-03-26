Генпрокуратура РБ направила в суды 109 дел об угрозах милиционерам
Генпрокуратура Беларуси направила в суды 109 уголовных дел о насилии либо угрозе его применения к сотрудникам внутренних дел и их близким.
"На текущий момент в суд передано 109 таких уголовных дел в отношении 147 лиц", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, пишет АФН.
Осуждено свыше 100 человек, из них 67 - к лишению свободы, 33 - ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа.
20:07 26/03/2021
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