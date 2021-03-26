



Основатель petitions.by рассказал , что произошло с платформой, как произошел взлом, могла ли быть утечка данных и озвучил версии случившегося:





Что произошло? Злоумышленникам удалось взломать аккаунт одного из модераторов и создать фейковую массовую рассылку 24 марта в адрес пользователей.





Могли ли утечь какие-то данные? Да, могли. Модератор проверяет данные пользователей (ФИО, адрес, адрес e-mail) на предмет мата, оскорблений, экстремистских призывов и т.п. Также пользователь по желанию может оставлять свой телефон для связи с модератором. Эти данные можно автоматизировано считать.





Как произошел взлом? Злоумышленник знал личность, логин и пароль модератора. Подобрать пароль вручную практически невозможно из-за его длины и сложности, а автоматизированному подбору препятствует капча.





Откуда злоумышленник мог узнать личность, логин и пароль модератора? За последние полгода наши модераторы неоднократно подвергались арестам, у них дома проходили обыски, изымалась техника.





Не исключен человеческий фактор, когда пароль мог быть использован где-то еще. Однако, точно известно, что сочетание логина и пароля модератора было уникальным и злоумышленник мог подобрать сочетание только установив личность модератора.





Какие у вас версии? По совокупности косвенных улик: (1) характер взлома, (2) дата взлома и дата рассылки на фоне таких же фейковых рассылок от имени известных редакций и персон – сомнительно, что могло обойтись без поддержки или участия людей в погонах, хотя прямых доказательств этому на данный момент нет.





Что собираетесь с этим делать? Проведем аудит безопасности портала, усилим защиту, запросим помощь специалистов по кибер-безопасности для проведения расследования.