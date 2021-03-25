+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белорусы получают странные сообщения якобы от «Голоса»

«Послания» приходят на мессенджеры, привязанные даже к иностранным номерам.

Белорусы получают странные сообщения якобы от «Голоса»
Уроженка Баранович, которая сейчас проживает в Украине, рассказывает, что сообщение в Telegram получила вечером 24 марта. Отправителем указан «Голос». Напомним, на этой площадке с 18 марта началось голосование за диалог с властями о выходе из политического кризиса, платформа часто блокируется.

В сообщении написано, что телефон женщины внесен в базу данных людей «как контакт человека с активной гражданской позицией». Накануне дня X ей пообещали сообщить план действий и передать ее контактные данные другим сторонникам перемен.
 
Аккаунт девушки «привязан» к украинскому номеру, и, как отправителю стало известно, что она – белоруска, непонятно. К тому же собеседница уже несколько лет не проживает в Беларуси, никогда не участвовала в акциях протеста, придерживается нейтральных политических взглядов.

Аналогичные сообщения, по ее словам, пришли также и другим белорусам, проживающим в Украине.


Фото предоставлено читательницей

Как сообщили Intex-press в «Голосе», эта платформа к данной рассылке не имеет никакого отношения:

– Данные наших пользователей надежно зашифрованы и хранятся на серверах Amazon. Доступа к ним не имеют даже наши разработчики. За восемь месяцев существования платформы ни один пользователь не был раскрыт. И сейчас – не исключение.

При этом в «Голосе» отмечают, что в последние дни белорусских пользователей массово атакуют фальшивыми сообщениями якобы от крупнейших СМИ, телеграм-каналов, платформы «Голос» и политических лидеров. По их мнению, это действия властей, направленные на то, чтобы запутать пользователей.

Получателям советуют не доверять фейковым рассылкам, жаловаться на мошеннические аккаунты, а отправителя заносить в черный список.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]