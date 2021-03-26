Страшная авария в Малиновке: легковушка влетела в остановку с людьми
В районе 14 часов у станции метро «Малиновка» произошло серьезное ДТП
Судя по всему, водитель легковушки не справился с управлением, покинул пределы проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта. Как оказалось, за рулем был пожилой человек, рядом на пассажирском сиденье - его супруга.
От удара у остановки выгнуло металлический каркас сооружения.
По информации телеграм-канала «Работаем с Пушкиным», в результате аварии пострадала мама и ее дочь 13 лет.
Источник: blizko.by
15:42 26/03/2021
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