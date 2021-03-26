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Страшная авария в Малиновке: легковушка влетела в остановку с людьми

В районе 14 часов у станции метро «Малиновка» произошло серьезное ДТП

Судя по всему, водитель легковушки не справился с управлением, покинул пределы проезжей части и влетел в остановку общественного транспорта. Как оказалось, за рулем был пожилой человек, рядом на пассажирском сиденье - его супруга.

От удара у остановки выгнуло металлический каркас сооружения.
 

 
По информации телеграм-канала «Работаем с Пушкиным», в результате аварии пострадала мама и ее дочь 13 лет. 
Источник: blizko.by
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