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71-летней минчанке дали огромный штраф за БЧБ-одежду в День Воли

В Минске осудили на 130 базовых (3770 рублей) онколога-маммолога Светлану Яцкову.

По версии МВД, 71-летняя женщина в День Воли была в БЧБ-одежде, а на рукаве висели бело-красно-белые ленты. 

Как сообщает телеграм-канал "Вясна назірае", Светлану Яцкову - онколога-маммолога с 46-летним стажем задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь» 

В Советском РУВД на нее составили протокол по части 3 статьи 24.23 КоАП, обвинив в пикетировании: «Была одета в БЧБ-одежду, а на рукаве висели БЧБ-ленты».

В суде Светлана объяснила, что возвращалась с работы и около кинотеатра к ней подошел молодой сотрудник в черной форме и спросил: «Что это ты так вырядилась?» 

По словам Яцковой, никаких бело-красно-белых лент на ней не было.

Светлана рассказала, что в РУВД ей стало плохо из-за высокого давления. Ее отпустили в час ночи с повесткой в суд.

Судья Марина Федорова осудила Яцкову на 3770 рублей (130 базовых).
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