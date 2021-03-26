Каково это - быть независимым адвокатом в Беларуси

За последние месяцы Министерство юстиции РБ лишило лицензии более десятка адвокатов, которые оказывали юридическую помощь обвиняемым по политическим делам.





24 марта стало известно, что адвоката экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико и юриста Максима Знака Дмитрия Лаевского вызывали на Совет коллегии адвокатов, по результатам которого в отношении него возбуждено дисциплинарное производство.





интервью DW он рассказал о возможном лишении лицензии, давлении властей и будущем адвокатуры в Беларуси.





DW: Дмитрий, расскажите, как прошло заседание Совета коллегии адвокатов?





Дмитрий Лаевский: У нас состоялся долгий разговор, после которого мне объявили, что в отношении меня возбуждено дисциплинарное производство. Ранее я не привлекался, ни в чем предосудительном, кроме защиты определенных граждан, замечен не был, поэтому мне пока не совсем ясно, как это будет на практике происходить. Но это вполне серьезно: процедура может закончится наложением дисциплинарного взыскания, самое строгое из которых - исключение из коллегии. Однако я сам основания для осуждения меня не вижу.





- В чем конкретно вас обвинила коллегия?





- В течение двух дней я должен получить постановление о возбуждении дисциплинарного производства, и в нем, наверное, будут четкие формулировки. Из того, что обсуждалось на Совете: один из моих постов на странице в Facebook вызвал, скажем дипломатично, разные мнения. Публикация касалась проекта закона об изменении законодательства об адвокатуре.





Примечательно, что в самом начале нашего общения с коллегией мне было объявлено, что это не связано с делами, которые я веду. Хотя в последнее время моя практика в принципе сопровождается разными формами воздействия. Но если говорить о том, как я оцениваю эту дисциплинарную процедуру, то я бы предпочел дождаться ее завершения, ведь начало процесса автоматически не означает, что я подвергнусь взысканию.





- Вы сейчас ведете довольно громкое дело, защищаете экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. На вас пытались оказать давление из-за этого?





- Да, давление оказывалось и разными способами. Я хочу подчеркнуть, что успех моей адвокатской деятельности зависит и от того, насколько непреклонно я отношусь к попыткам воздействовать на меня как на адвоката. Но пока разговоры про давление я не хочу развивать дальше, давайте сосредоточимся на моей профессиональной деятельности.





- В последнее время Министерство юстиции Беларуси лишило лицензии более десятка белорусских адвокатов, среди которых два адвоката Марии Колесниковой - Людмила Казак и Александр Пыльченко. Как думаете, вас могут лишить адвокатского статуса?





- Действительно, уже очень много хороших адвокатов лишены лицензии, хотя, на мой взгляд, оснований для этого не было. Я не могу сказать, что и меня могут лишить, но мы же видим, что происходит. Вообще, я не хочу об этом думать, потому что мои мысли должны быть заняты защитой моих клиентов. Я подхожу к этому так: делай, что должен, и будь, что будет.





- Вы упомянули, что коллегия предъявила вам претензии из-за вашей публикации о законопроекте "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности". В нем предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям. В чем, по-вашему, заключается опасность этого законопроекта?





- Эти изменения навредят адвокатскому сообществу и людям, которые получают юридическую помощь: независимость адвокатской профессии будет сужена, если вообще можно будет говорить о независимости. Этот проект фактически ставит адвокатуру в зависимость от госаппарата.





Спросите любого, кто обращается к адвокату за юридической помощью, хочет ли он, чтобы его защитник был в условиях, когда на него со всех сторон по разным вопросам будет оказываться давление? Все конечно скажут, что хотят независимого адвоката.





У всех адвокатов лицензия одинаковая, и проводить градацию на осуществление того или иного вида помощи в зависимости от того, где адвокат работает - это странно.





- Как вы думаете, почему белорусские адвокаты сейчас подверглись такому давлению?





- Последние несколько месяцев мы наблюдаем, что люди разных профессий, которые высказывают мнение, не совпадающее с мнением властей, попадают в ситуации, когда на них оказывается разного рода воздействие. В этой связи адвокатская профессия наиболее рискованная, потому что адвокат должен спорить с обвинением, то есть априори высказывать точку зрения, которая расходится с точкой зрения госаппарата.





В чем разница между нами и другими людьми, которые высказывают несогласие? У нас часто это несогласие высказывается в рамках профессиональной обязанности. Поэтому адвокатов волна агрессивной реакции не минула, и мы наблюдаем только эскалацию.





- Какое будущее ждет независимую адвокатуру в Беларуси?





- Независимость выражается в том, какие полномочия есть у государства по воздействию на адвокатов. Сейчас ситуация такова, что в любом момент можно вызвать адвоката на какую-либо процедуру и принять решение, в результате которого человек потеряет работу. Сегодня у нас дефицит независимости адвокатуры.





А ответить на вопрос о будущем адвокатуры легко. Не так давно, в сталинские времена адвокатура формально тоже существовала. И даже не формально, а были люди, которые находили в себе силы делать свою работу и возражать. Правда, некоторые из них потом меняли профессию, покидали страну или подвергались гонениями.





Сейчас мы тоже можем оказаться в ситуации, когда адвокатура будет существовать как в сталинские времена. В совокупности с тем, что мы наблюдаем в судебной системе, это приведет к тому, что люди не будут видеть правовых методов защиты. А адвокаты будут бояться, заниматься самоцензурой.





Довольно печальная история.