Очередное днище: в Гомеле задержали семейную пару вместе с детьми

фотосессии с БЧБ-флагом в лесу 6 февраля. Как ранее Анастасия рассказывала « Сильным Новостям », сотрудники выясняли, участвовали ли супруги в





В пресс-службе МВД рассказали, за что задержали Дмитрия и Анастасию — их назвали «координаторами дворовых протестов». В ведомстве заявили, что пара по видеосвязи обсуждала с Павлом Латушко планы, касаемые "деструктивной деятельности". Также в МВД заявили, что супруги "вели себя вызывающе и оскорбляли милиционеров".









Как ранее рассказала Анастасия редакции «Сильных Новостей», на нее составили протокол за "неповиновение" и "мелкое хулиганство": якобы в десять часов утра, во время опроса, она раскидывала бумаги, кричала на сотрудника матом и оскорбляла его.





Женщина утверждает — такого не было: в это время она находилась вместе со своими детьми и инспектором по делам несовершеннолетних.





Анастасии сообщили, что суд над ней пройдет в течение десяти дней.





Что происходило в отделении милиции с Дмитрием, женщина не знает: после РОВД его доставили в ИВС. На следующий день мужчину осудили и дали пять суток ареста. На суд родственники попасть не смогли.











