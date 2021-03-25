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Очередное днище: в Гомеле задержали семейную пару вместе с детьми

Утром во вторник, 23 мая, к семейной паре пришли с осмотром, изъяли технику, после чего вместе с детьми доставили в Советское РОВД.

Как ранее Анастасия рассказывала «Сильным Новостям», сотрудники выясняли, участвовали ли супруги в фотосессии с БЧБ-флагом в лесу 6 февраля.

В пресс-службе МВД рассказали, за что задержали Дмитрия и Анастасию — их назвали «координаторами дворовых протестов». В ведомстве заявили, что пара по видеосвязи обсуждала с Павлом Латушко планы, касаемые "деструктивной деятельности". Также в МВД заявили, что супруги "вели себя вызывающе и оскорбляли милиционеров".


Как ранее рассказала Анастасия редакции «Сильных Новостей», на нее составили протокол за "неповиновение" и "мелкое хулиганство": якобы в десять часов утра, во время опроса, она раскидывала бумаги, кричала на сотрудника матом и оскорбляла его. 

Женщина утверждает — такого не было: в это время она находилась вместе со своими детьми и инспектором по делам несовершеннолетних. 

Анастасии сообщили, что суд над ней пройдет в течение десяти дней.

Что происходило в отделении милиции с Дмитрием, женщина не знает: после РОВД его доставили в ИВС. На следующий день мужчину осудили и дали пять суток ареста. На суд родственники попасть не смогли.
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