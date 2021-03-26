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"Наша ніва" заявила о взломе своего телеграм-канала

«Наша ніва» заявила о взломе своего телеграм-канала минувшей ночью

По информации издания, ночью неизвестные временно захватили телеграм-канал, взломав аккаунты трех сотрудников, в том числе заместителя главного редактора.

В результате было изменено название телеграм-канала на непристойное, удалены все новости за 25 марта. Неизвестные также стали блокировать подписчиков, успев удалить порядка 1300.

В итоге «Нашей ніве» удалось вернуть контроль над телеграм-каналом. Издание утверждает, что взломщики не смогли получить персональную информацию подписчиков, но у них в руках оказалась переписка заместителя главного редактора Змитра Панковца.
Источник: reform.by
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