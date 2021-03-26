Сами и снарядили? МВД заявило о задержании людей с топорами и заточками
В Минске в четверг задержали группу людей с газовыми баллончиками, электрошокерами, топорами и заточками, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, находящейся в "черном" списке ЕС.
"Во Фрунзенском районе Минска военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики", - утверждается в сообщении.
Напомним, ранее о готовящихся провокациях со стороны спецслужб заявляли представители демократической оппозиции, а глава КГБ Иван Тертель утверждал, что правоохранителям стало "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".
10:06 26/03/2021
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