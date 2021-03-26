+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сами и снарядили? МВД заявило о задержании людей с топорами и заточками

В Минске в четверг задержали группу людей с газовыми баллончиками, электрошокерами, топорами и заточками, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, находящейся в "черном" списке ЕС.

"Во Фрунзенском районе Минска военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики", - утверждается в сообщении.

Напомним, ранее о готовящихся провокациях со стороны спецслужб заявляли представители демократической оппозиции, а глава КГБ Иван Тертель утверждал, что правоохранителям стало "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]