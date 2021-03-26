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Из них большая часть - 92 - классифицированы по статье 309 Уголовного кодекса (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения). Наказание по данной статье варьируется в зависимости ущерба или последствий от штрафа до ограничения или лишения свободы, максимальный срок может составить 15 лет.





Четыре дела - по статьям 289 и 290 УК (акт терроризма и угроза его совершения), одно - по статье 339 УК (хулиганство).





"Указанные преступления совершены во исполнение призывов, размещенных в глобальной сети Интернет, как правило, в телеграм-каналах", - рассказали в Генпрокуратуре.





Там уточнили, что целью призывов является вывод из строя строя устройств и оборудования железной дороги.





В суды направлены уголовные дела в отношении 13 обвиняемых. Почти все их фигуранты находятся под стражей. По остальным делам проводятся процессуальные действия.



