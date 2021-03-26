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Коронавирус в мире в цифрах: более 126 млн человек заразились COVID

За сутки зафиксировано 20 117 новых случаев, умерли 729 человек.

По состоянию на утро пятницы, 26 марта в мире зафиксировали 126 069 031 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, зафиксированы 2 767 376 летальных случаев, выздоровели 101 735 822 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (30 774 033), Бразилия (12 324 765) и Индия (11 846 652).
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