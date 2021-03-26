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Таиланд сократил карантин для иностранных туристов

Наличие так называемых паспортов вакцинированных также облегчит въезд в королевство для иностранцев: с октября карантин для них могут полностью отменить.

Власти Таиланда сократили срок обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев. Однако не вдвое, как планировалось, а с 14 до десяти дней. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает сообщает Bangkok Post со ссылкой на распоряжение центра управления ситуацией с коронавирусом (CCSA).

Сообщается, что послабления начнут действовать с 1 апреля и коснутся туристов, которые приехали в страну с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«За десять дней приезжих дважды протестируют на инфекцию: первый раз в период с третьего по пятый день, второй — на девятый или десятый день», — говорится в сообщении.  

Представитель CCSA Тависилп Висануйотин уточнил, что 14-дневный период карантина сохранится для туристов, прибывающих из стран, где были выявлены случаи мутации COVID-19, пишет telegraf.by
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