Не так давно tut.by писал , что белорусские суды признали экстремистскими материалами телеграм-канал «Водители 97» и несколько локальных телеграм-чатов, среди которых «Гомель Советский 97», «Речица для жизни чат», «Мозырь 97%», «Брест: Слухи и факты», «Брест 97%». Адреса всех этих Telegram-сообщество теперь пополнили список ресурсов ограниченного доступа.





Кроме того, в этом списке оказался сайт springbelarus.org, а также ссылки на Facebook-аккаунт жителя Гомеля и на некий профиль в Twitter (сейчас он недоступен).





Что здесь важно понимать? В черный список ссылка на аккаунт в Facebook внесена с https://. В этой сессии провайдер не может разделить URL-адреса. То есть велика вероятность, что при начале блокировки одной ссылки в Facebook пользователи будут испытывать проблемы с доступом ко всей соцсети в целом в веб-версии.









Напомним, список ресурсов ограниченного доступа недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров. Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются уполномоченными органами в соответствии с наделенными полномочиями. БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.