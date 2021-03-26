+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Список ресурсов ограниченного доступа пополнился — туда попали Telegram-чаты и аккаунт в Facebook

В Беларуси пополнился список ресурсов ограниченного доступа — туда попали несколько Telegram-чатов, один сайт и аккаунты в Facebook и Twitter.

Не так давно tut.by писал, что белорусские суды признали экстремистскими материалами телеграм-канал «Водители 97» и несколько локальных телеграм-чатов, среди которых «Гомель Советский 97», «Речица для жизни чат», «Мозырь 97%», «Брест: Слухи и факты», «Брест 97%». Адреса всех этих Telegram-сообщество теперь пополнили список ресурсов ограниченного доступа.

Кроме того, в этом списке оказался сайт springbelarus.org, а также ссылки на Facebook-аккаунт жителя Гомеля и на некий профиль в Twitter (сейчас он недоступен).

Что здесь важно понимать? В черный список ссылка на аккаунт в Facebook внесена с https://. В этой сессии провайдер не может разделить URL-адреса. То есть велика вероятность, что при начале блокировки одной ссылки в Facebook пользователи будут испытывать проблемы с доступом ко всей соцсети в целом в веб-версии.


Напомним, список ресурсов ограниченного доступа недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров. Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются уполномоченными органами в соответствии с наделенными полномочиями. БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]