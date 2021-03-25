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Начальником ГУБОПиК стал бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин

Бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин стал начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), указано на сайте ведомства.


Когда Паршин возглавил ГУБОПиК, точно неизвестно, пишет Медиазона. Официальной информации о его назначении не было.

До назначения Паршин занимал должность начальника главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД.

Ранее ГУБОПиК руководил Николай Карпенков, которого 19 ноября Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел и командующим внутренними войсками.
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