Начальником ГУБОПиК стал бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин
Бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин стал начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), указано на сайте ведомства.
Когда Паршин возглавил ГУБОПиК, точно неизвестно, пишет Медиазона. Официальной информации о его назначении не было.
До назначения Паршин занимал должность начальника главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД.
Ранее ГУБОПиК руководил Николай Карпенков, которого 19 ноября Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел и командующим внутренними войсками.
20:58 25/03/2021
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