ГАИ задержала смертельно пьяного водителя, который вез пассажирку из Могилева в Шклов
Пассажирка, которая ехала из Могилева в Шклов, обратилась в милицию: женщине показалось, что водитель, который вез ее, был уставшим — ему всю дорогу хотелось спать, сообщает пресс-служба ГАИ.
Иллюстративное фото
Пассажирка и водитель были в масках, пишет mogilev.online, поэтому женщина не сразу заметила, что таксист нетрезв.
Наряд ГАИ Шкловского РОВД задержал водителя на выезде из Шклова. Таксист был смертельно пьян, и в магазине купил еще «чекушку».
В ходе медицинского освидетельствования прибор «Алкотест» показал наличие у водителя 4,1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
20:26 25/03/2021
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