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Врачи, уехавшие в Чехию из-за репрессий, записали видео к министру здравоохранения Беларуси. Посмотрите этот сильный видеоролик

Медики, которым пришлось уехать из страны вследствие политических гонений, обратились к министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу. «Токсичная обстановка, которую вы создаете, ложь, беспринципность и показуха привели к коллапсу системы здравоохранения», — говорят они в видеообращении.

Врачи, уехавшие в Чехию из-за репрессий, записали видео к министру здравоохранения Беларуси. Посмотрите этот сильный видеоролик
Среди выступающих — онкологи, эндоскописты, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики и другие, пишет intex-press.by. 

 

«Белорусская медицина — тонущий корабль, где Вы — временный капитан. Единственный логичный поступок в сложившейся ситуации — это сделать все возможное для сохранения корабля и команды. Но вы сбрасываете за борт и матросов, и офицеров. А наверх рапортуете, что никаких проблем нет, что есть только нерадивый персонал, который можно убрать. Но вы забыли, что Ваша ответственность не перед начальством, а перед пассажирами», — говорит на видео врач общей практики Глеб Леоненко.
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