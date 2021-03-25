Беларусь и Россия с 1 апреля увеличат количество регулярных рейсов









Самолеты из Беларуси в Россию и обратно будут летать чаще, пишет Sputnik. Такое решение было принято в оперативном штабе по мониторингу и контролю за коронавирусом.





Беларусь и Россия добавят по еще одному рейсу между Минском и Калининградом с 1 апреля. А также обменяются регулярными перелетами с российскими городами, где есть международные аэропорты. Исключение составят Москва и Санкт-Петербург.





Также российские авиакомпании увеличат число рейсов на Кубу, в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Кроме этого, будет возобновлены рейсы в Армению, Азербайджан, Египет и Объединенные арабские эмираты.





Международное авиасообщение было приостановлено в связи с пандемией COVID-19. Это подорвало рынок авиаперевозок. Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск снизился на более чем 60 процентов. К примеру, 21 апреля 2020-го минский аэровокзал обслужил всего 162 человека, для сравнения в тот же день в 2019 услугами перевозчиков воспользовались 12 449 человек.















