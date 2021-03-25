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Получить посылку на почте теперь можно без паспорта и извещений. Как это сделать?

Получать почтовые отправления можно с помощью SMS-кода.

Фото: mediabrest.by
 
«Белпочта» сообщила: чтобы получить посылку без паспорта и извещений, нужно выполнить определенный алгоритм, пишет blizko.by. Сразу проходит регистрация на сайте, в личном кабинете. Здесь необходимо ввести паспортные данные. Далее – распечатать и заполнить заявление, вместе с паспортом и заявлением прийти в любое отделение почтовой связи. Здесь сотрудник отделения идентифицирует заявителя. После этого посылки можно будет получать, называя свою фамилию, адрес, телефон либо номер отправления, который приходит обычным SMS-сообщением. «Белпочта» отмечает, что сервис предоставляется бесплатно.
 
Кстати, извещения часто приходят намного позже попадания посылки в место назначения. Сейчас об этом можно узнать сразу, увидев статус «Поступило в учреждение доставки».
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