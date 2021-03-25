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В Минске 16-летний подросток убил отца после ссоры

В Минске в одной из квартир Октябрьского района 16-летний подросток убил отца. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Ночью 20 марта в одной из квартир Октябрьского района 16-летний парень пил со своим старшим братом. В это время к ним пришел отец, ему не понравилось происходящее, произошла ссора. Из-за этого подросток ушел из дома. Когда вернулся, то перед сном взял в руки телефон. Отец это увидел и снова разозлился на подростка.

— В ходе этой ссоры парень взял нож и нанес им удар отцу в область груди. От полученных телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте происшествия. Стоит отметить, что в момент произошедшего все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 139) УК. Молодой человек, ученик 9-го класса одной из столичных школ, заключен под стражу. С ним проводят следственные действия, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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