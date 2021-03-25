+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Автостраховки, выданные на территории Беларуси и России, будут признавать на всей территории Союза

Это произойдет после того, как Парламентское собрание Союза Беларуси и России примет соответствующее решение. Вопрос обещают вынести на летнюю сессию.

Фото: expertcar23.ru

Об этом сообщил председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров, передает Белта.

Артем Туров рассказал, что тему распространения полисов автострахования на все Союзное государство поднимали в своих обращениях белорусы и россияне. По его словам, поддержка профильных госорганов и автостраховщиков получена. Вопрос планируется вынести на летнюю сессию Парламентского собрания.

«Либо это будет межправительственный договор, который приведет к конкретному изменению, либо модельный закон, рекомендуемый к дальнейшему принятию национальными парламентами. По этим двум направлениям будем двигаться параллельно", - пояснил председатель комиссии. Он добавил, что специалисты просчитают все финансовые механизмы до июня, чтобы обсуждение получилось максимально конструктивным.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]