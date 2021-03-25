Суд Санкт-Петербурга арестовал 4 белорусов за "незаконную акцию"

Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал на срок от 2 до 7 суток четырех граждан Беларуси за "незаконную акцию", сообщает ТАСС. Они выходили с бело-красно-белыми флагами на улицы российского города в поддержку протестующих в Беларуси. Наказали белорусов за несогласованную акцию, которая прошла 24 марта на Морской набережной.